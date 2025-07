Festival des arts de rue

Samedi 4 octobre 2025 aura lieu la première édition du festival PANTAÏ : un festival dédié aux arts de la rue. Au total, 9 compagnies professionnelles et une école de cirque sont engagées pour une programmation qui regroupera toutes les disciplines des arts de la rue : danse, cirque, théâtre, clown, musique. Plus de 30 artistes seront présents !

PANTAÏ : c’est le rêve en langue provençale.

En partenariat avec la Mairie, le festival sera en plein coeur du village rural et typique de Buis les Baronnies. Le centre du village sera piétonnisé : les places et les rues pavées deviendront des salles de spectacle à ciel ouvert ! La programmation est tout public, dès 3 ans, pour un festival joyeux et festif pour petits et grands.

L’association PANTAÏ PROD porte l’organisation et le financement de ce festival : elle est composée d’un conseil d’administration de 7 personnes toutes habitant les Baronnies. Ce festival est son unique projet pour l’année 2025.