Festival des arts documentaires – F(r)iction du réel

Depuis l’enfance jusqu’à la vieillesse, notre corps évolue : plus grand, plus petit, plus arrondi, plus sec, plus musclé, plus souple, plus ridé, plus résistant. La relation que nous entretenons avec lui est à la fois toute personnelle (c’est notre enveloppe) et politique car elle induit des comportements dans la société (sexisme, grossophobie, racisme, validisme). Les corps se soignent, s’entretiennent, se pensent et se dépassent. Notre corps peut être un allié et/ou un adversaire, objet de notre amour ou de notre détestation. Par nos regards, les mouvements et les tensions qui le parcourent, le corps traduit nos émotions et participe de notre communication. Depuis les champs et jusqu’au bureau, c’est un outil de travail. Dans la sexualité, le corps peut se faire tantôt espace de partage joyeux et tantôt espace de domination. Nos corps sont l’objet d’une histoire et disent les combats qui traversent la société.

Faisons corps, soyons collectifs, et tentons de raconter tout ce que le corps dit de nous !

