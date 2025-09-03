Festival des Cafés Littéraires – 30e édition

Les Cafés Littéraires fêtent leurs 30 ans ! Au programme de cette édition anniversaire : rencontres, lectures, lectures dessinées et musicales, projections et spectacles autour auteurs et autrices sélectionnées.

30 ans de rencontres d’autrices et d’auteurs dans des bars, bistrots de pays, nougateries, brasseries… du bassin de vie de Montélimar en Drôme et en Ardèche.

30 ans d’autrices, d’auteurs, d’illustratrices et illustrateurs à la rencontre des élèves de notre territoire.

30 ans d’animation de cercles de lecture, d’échanges entre lectrices et lecteurs amateurs (et bénévoles) passionnés.

Depuis 30 ans, une équipe de passionnés s’engage à rendre le livre accessible à tous, à travers l’association Les Cafés Littéraires de Montélimar, en proposant au public de rencontrer des auteurs et des autrices dans les cafés et restaurants, des lieux de lecture inhabituels et conviviaux, privilégiant ainsi de vrais échanges.

Rencontres publiques et scolaires, lectures, signatures, performances poétiques, musicales, dessinées, tables rondes, ateliers de pratique artistique… autant de moments – gratuits – à partager pour éveiller la curiosité et découvrir des univers aussi variés que les champs littéraires représentés : romans, essais, polars, poésie contemporaine, jeunesse, théâtre, BD…

En associant ancrage et ouverture, le festival est ainsi devenu un événement culturel majeur sur le territoire de Montélimar et plus largement en Drôme-Ardèche, bénéficiant d’une reconnaissance régionale et nationale dans l’univers du livre.