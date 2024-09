Festival des mÃ©tiers d’art

Salon des métiers d’art avec une quinzaine de métiers d’art représentés, mais aussi des photographes et des écrivains.

L’association l’Epinouz’art propose le festival des métiers d’art 2024 en partenariat avec le 40ème week-end commercial. Des artisans d’art de la région dans différents domaines: du bois, de la terre, du verre, du textile, du métal,etc… seront là pour vous faire découvrir leurs plus belles créations et parfois leurs gestes (démonstrations). Des écrivains dédicaceront leurs livres. Il y aura également une expo de photos…

Et vous pourrez participer à la tombola gratuite!