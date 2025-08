Festival des Rencontres Ad’hoc- 8ème édition

Cette année, on vous fait voyager : de la Bulgarie au Congo, de la Belgique aux forêts d’Ardèche, on plonge dans une conserverie, on danse le tango les yeux bandés, on saute dans le vide, on pédale en ruralité, on vogue avec Florence Arthaud, on construit des cabanes, on rêve de cinéma et on découvre des processus filmiques. Parmi la sélection, deux films réalisés par des cinéastes drômoises : Travailleurs du vide et Je vois rouge.

Pour que les films aient une vraie chance de rencontrer leur public : chaque film sera projeté deux fois durant le festival.

Et tous les soirs à 20h30, deux options : une séance en salle et une en plein air (avec repli stratégique si les nuages s’invitent au programme).

On est très heureux aussi d’accueillir Micro contact. Bien connu dans la Drôme pour leur festival de lutherie sauvage, ils viendront habiller le festival d’installations sonores déjantées et hors circuit. Merci à eux pour ce partenariat fou ! Ils auront carte blanche sur l’esplanade au coeur du festival pour présenter 2 installations sonores, et proposer un atelier photo-son ludique, expérimental, et créatif.

Enfin, rien de tout cela n’existerait sans la belle énergie collective : une commune qui nous accueille, des bénévoles tout sourire, des assos, des habitant·es curieux·ses, des rencontres impromptues… Merci à toutes et tous.Et bienvenue à la 8ème édition du festival Les rencontres Ad Hoc