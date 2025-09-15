Festival

Festival des Rencontres de la Combe

Le comité de défense de l’Environnement de Rochefort-Samson et St Mamans organise sa 9° édition du festival: spectacles, concerts, activités de plein air, nombreuses animations pour petits et grands.

Festival des Rencontres de la Combe
Le 20/09/2025 11:30
Gratuit pour les visiteurs