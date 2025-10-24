Savez vous que les minerais rares dont on a besoin pour notre consommation numérique provienne de mines géographiquement dispersées, mais dont la grosse partie est exploitée au Kivu, en République Démocratique du Congo ?
On appelle çà d’un mot : l’extractivisme , qui est l’extraction de ressources primaires (minérales, végétales, animales) à des fins commerciales.
Les conséquences sont multiples : violences faites aux femmes, travail des enfants, migrations contraintes, conflits armés,…
Cinq associations : Artisans Du Monde, Tujiunge, CCFD/Terres solidaires, La Trame, Lou Dijoou, organisent ensemble cinq jours autour de cette thématique !
Ne manquez pas la pièce de théâtre vendredi soir » Requiem pour un smartphone « , un documentaire au Pestel » du sang et de la boue « , le repas congolais aux Petits fourneaux, la présentation d’un livre à la librairie Mosaïque, le jeu » la fresque du numérique « , et, bien entendu, pour la 21 ème année, l’expo-vente d’Artisans du Monde où vous pourrez goûter le café bio équitable du Congo… entre autre produit alimentaire ou artisanaux !
Festival des Solidarités – L’extratrivisme
Vous ne regarderez plus jamais votre smartphone comme avant !
Savez vous que les minerais rares dont on a besoin pour notre consommation numérique provienne de mines géographiquement dispersées, mais dont la grosse partie est exploitée au Kivu, en République Démocratique du Congo ?