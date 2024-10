Vendredi

– My bad sister : un show live hip- hop/techno+suivi DJ set Ice Kuts

– 2Be Schlag :rap old school sur du gros son

– Madame Bert : hip hop electro from Valence

– Crispy Beat (aka Benny la malice) : warm up hip-hop et closing électro

Samedi

– Funky Bird : warm up DJ set

– Akylisso : reggae roots

– Roots Zombie : dub électro

– Dubanko : dub électro

+ closing drum and bass