Le Festival du Jeu Vidéo revient à Bourg-lès-Valence pour une nouvelle édition pleine d’énergie et de sensations fortes ! Après une édition 2024 consacrée aux légendes du rétro-gaming, place cette année à une édition spéciale SPORT & RÉALITÉ VIRTUELLE !

Préparez-vous à bouger, viser, sprinter, sauter et vous immerger comme jamais dans l’univers du jeu vidéo !

Un rendez-vous gratuit, festif, familial et innovant, organisé avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Notez bien la date, chaussez vos baskets (réelles ou virtuelles) et rejoignez-nous pour cette nouvelle aventure vidéoludique !

Plus d’informations à venir…