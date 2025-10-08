Exposition, Spectacle

Festival du Livre en papier découpé

Cette nouvelle édition met à l’honneur les multiples facettes du papier découpé à travers un programme riche et varié : ateliers, expositions, spectacles, lectures, rencontres et démonstrations, gratuits et accessibles à tous.

du 14/11/2025 au 16/11/2025

26, place Latour Maubourg 26000 Valence Tél. 04 75 79 23 70

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Venez découvrir les multiples facettes du livre en papier découpé.
Réalisez cartographies et paysages, terriers en tunnel, boîtes à rêves, architectures en papier découpé, masques, forêts merveilleuses, photos de famille, cartes animées… en compagnie des artistes invités qui manipuleront avec vous papier et paire de ciseaux : Géraldine Alibeu, Cécile Jacoud, Julien Laparade, Céline Pibre, Samuel Ribeyron et Noémie Ségala.