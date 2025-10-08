Venez découvrir les multiples facettes du livre en papier découpé.
Réalisez cartographies et paysages, terriers en tunnel, boîtes à rêves, architectures en papier découpé, masques, forêts merveilleuses, photos de famille, cartes animées… en compagnie des artistes invités qui manipuleront avec vous papier et paire de ciseaux : Géraldine Alibeu, Cécile Jacoud, Julien Laparade, Céline Pibre, Samuel Ribeyron et Noémie Ségala.
Festival du Livre en papier découpé
Cette nouvelle édition met à l’honneur les multiples facettes du papier découpé à travers un programme riche et varié : ateliers, expositions, spectacles, lectures, rencontres et démonstrations, gratuits et accessibles à tous.
26, place Latour Maubourg 26000 Valence Tél. 04 75 79 23 70
