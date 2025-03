Le festival du vélo est une célébration organisée par le Vélo Club de Soyons. Cet événement rassemble la communauté cycliste pour deux jours de découverte, de compétition et de convivialité. Avec le soutien du magasin Culture Vélo Valence-Soyons venez essayer les modèles les plus prestigieux de Orbea, Factor, et Trek et bien plus. Le festival offre une plateforme unique pour explorer les dernières innovations cyclistes.

Avec des activités variées allant des tests de vélos aux courses compétitives, le festival a pour but d’attirer un public diversifié, renforçant ainsi l’importance du cyclisme dans la région de Valence et de ses alentours.

Programme du festival :

SAMEDI 19 AVRIL

– 9h30 – 13h : Test de vélos

Explorez les dernières innovations des marques Orbea, Factor, et plus encore.

– 14h – 17h : Conseils de PRO et de sportifs renommés

Posture, alimentation, entrainement, récupération.

– 14h – 17h : Stand Diététique

Découvrez des produits diététiques pour améliorer vos performances.

– 09h30 – 13h : Courses

Participez à des courses entre passionnés (sur inscription Pass à 19EUR pour les inscrits 1 paire de jantes CORIMA à gagner).

Essai libre , Manches qualificatives, Repêchage et SUPER FINALE.

– 12h – 13h : Remise des Prix

Célébrez les vainqueurs lors de la cérémonie de remise des prix DONT 1 paire de JANTES CORIMA et partagez un verre entre passionnés.