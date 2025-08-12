Festival

Festival Eclats

Chaque édition explore un thème original?: en 2025, « ?Mieux vaut en rire plutôt que de s’en foutre!? »

du 06/09/2025 au 14/09/2025
Cette année encore, c’est avec un sentiment d’impuissance que nous avons regardé le monde s’écrouler, se consumer un peu plus sans arriver à « acter ». Comment trouver du sens à se rencontrer dans l’altérité pour s’enrichir quand tout semble vouloir nous diviser? Quels fragments de nos humanités possèdent encore suffisamment de ressource pour trouver le chemin de la construction, de la joie, du goût des autres? De quel moyen disposons nous pour réchauffer cette réalité glacée sans pour autant la contourner?
Rire! C’est notre projet cette année.