Festival Electrolapse

Un nouveau festival de musique électronique qui rassemble et plonge ses visiteurs dans une expérience musicale et sensorielle immersive et unique avec: RetroVision, Marnik, Empira, Antoine Bonomi, Reden, Asco, Seluj, Elixium, Jearz, et Bellecour.

RetroVision: Propulsé par le succès de son titre « Get Down », le jeune DJ producteur français gagne aujourd’hui la scène internationale à travers des tournées en Asie et en Europe. Soutenu par Don Diablo et son label Hexagon, RetroVision connaît ces dernières années un succès mérité et se produit dans les festivals les plus réputés tels que Tomorrowland ou l’Amsterdam Dance Event. « All Night Long », l’un de ses derniers titres en collaboration avec Jonas Blue, secoue une nouvelle fois la scène électronique et affirme le talent indéniable du jeune artiste qui poursuit son ascension fulgurante.

Marnik: D’abord re?ve?le? avec des titres aux co?te?s de Steve Aoki, Don Diablo ou encore KSMHR avec « Bazaar », le duo italien explose avec son incontournable « Gam Gam ». Se produisant dans les plus grands festivals a? travers le monde, avec son univers e?nergique allant de la House Progressive a? la Trance, Marnik assoit son style et s’impose sur le devant de la sce?ne internationale.

Empira: Artiste Hardstyle français aux compositions soignées et de qualité, sensible à diverses influences tribales et mélodiques du monde entier, Empira a rapidement donné du sens à ses productions. Repéré par Headhunterz et Wildstylez, il se retrouve propulsé sur la scène du Ziggo Dome pour la soirée Project One en 2018. Depuis, on a pu l’apercevoir à l’E-Wax ou encore au What The Kaze Festival.

Antoine Bonomi: est un jeune DJ autodidacte originaire des Deux Alpes. Passionné depuis son plus jeune âge par la house music, c’est en seulement quelques années qu’il a su faire sa place parmi les artistes lyonnais reconnus, en se produisant notamment au Azar, F&K ou encore au Petit Salon.

Résident à La Folie Douce depuis maintenant deux ans, c’est d’abord à Chamonix qu’il a fait ses preuves, pour ensuite se produire à Val d’Isère cette saison. Son style éclectique qui mêle ses différentes influences musicales telles que la funk, le disco ou encore la house saura vous transporter tout au long de ses sets.

Reden: DJ originaire de l’Isère et membre du collectif Music Game, Reden multiplie les apparitions et forge son expérience sur la scène locale, marquant ses sets de son univers aux consonances aussi bien house que techno.

Son énergie transmise par sa passion de la musique électronique ne vous laissera pas indifférent !

Asco: Jeune DJ et producteur italien, ASCO n’en finit pas d’enflammer les foules avec ses sons House futuristes et dynamiques. Enchaînant les sorties sur plusieurs labels tels que Spinnin’ Records ou DOORN, ses titres connaissent un grand succès et sont joués par des artistes de renom comme Martin Garrix ou encore Afrojack. L’italien enchaîne les tournées mondiales et fait l’unanimité avec son univers sombre et rythme.

Seluj: Il tire son univers d’un monde mélodique et harmonieux. De la deep house à la techno mélodique, son registre peut aussi s’étendre jusqu’à des sonorités plus sombres couplées à des rythmes plus élevés. Fort de ses expériences dans des clubs réputés de grandes villes françaises mais aussi en Corée du Sud, Seluj est également très plébiscité sur SoundCloud, cumulant plus de 30 000 écoutes sur ses mixs.

Elixium: Producteur de Hardstyle chevronne?, Exilium se construit une belle marque depuis 2014 avec des titres classe?s N°1 sur hardstyle.com. Son morceau « Holy Ground » avec MC Chucky devient l’hymne officiel du festival Belge So W’happy en 2016. Plebiscite? par le label Hardstyle Dirty Workz, le jeune franc?ais a? de?ja? eu l’occasion de livrer des performances e?normes a? l’EMF ou encore a? l’EWAX Festival.

Jearz: Après l’avoir découvert lors de son DJ set pour Électrolapse, c’est sur scène le 22 août que vous rencontrerez Jearz. DJ originaire de St Sorlin en Valloire, Jearz s’affirme avec un style éclectique allant de la tech house à la techno mélodique. Attention, son énergie est contagieuse !

Bellecour: Composé des tout aussi déjantés que talentueux Tony Romera & Keeld, le duo lyonnais se forme en 2017 après plusieurs collaborations, retenant l’attention de DJ Snake. Très vite, il enchaîne les dates à travers le globe, notamment aux Etats-Unis et au Canada cette année, après avoir ravagé les scènes de nombreux festivals comme l’EMF. Les deux amis comptabilisent des millions d’écoutes, sont présents sur le label Confession de Tchami ou encore Sans Merci de Tony Romera, et collaborent avec des artistes renommés tels que Marshmello ou encore Aazar.