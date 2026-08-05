Festival : Epidub

Comme promis, nous avons le plaisir de vous dévoiler officiellement la 2eme édition Epidub : un open air Reggae Dub organisé par Maïzac Soundsystem & All In Dub Soundsystem avec une line up aux petits oignons et 2 x 3 basses pour vos petites oreilles !

R-Dug transforme chaque concert en voyage sonore. Depuis plus de 20 ans, il fusionne dub, électro et émotions, chantant tout en manipulant ses machines, créant une connexion rare avec le public. Chaque set est unique, nourri par l’énergie du lieu et la magie de l’instant. Son nouvel album, sorti en mai 2026, The Awakening of The Shadows, explore de nouveaux horizons, tandis que sa compilation For Few Riddims More invite musiciens et chanteurs à réinterpréter ses morceaux, prolongeant l’expérience au-delà de la scène.

Nins OHM.sound, producteur et performer, Nins avance entre machines, faders et émotions. Il puise sa force dans une approche ouverte, mêlant les codes de la nouvelle génération et l’héritage des pionniers, studios des années 90 et Dub UK, piochant dans chaque sous-style du Dub pour révéler l’essence. Sur scène, Nins ne se contente pas de jouer : il habite l’espace. Ses gestes, précis et habités, traduisent une passion qui attire naturellement le regard. Son live est un atelier vivant, un labo, une cuisine où l’on expérimente en direct, goûtant à l’intuition et à l’improvisation, guidés par sa rigueur et son intensité scénique.