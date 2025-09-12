Festival familial et intergénérationnel La Baume du Tigre

Programme de La Baume du Tigre 2025 :
11h: spectacle enfants » Mission Edith » – Une carte postale pour le futur
12h: Snack de l’APE
13-15h: Initiation trapèze volant
13-15h30: Spectacle L’Ouscrapo – Un scrabble imaginaire, absurde et hilarant
13h30-14h: Sieste sonore
14h-15h45: Contes à écouter en famille.
15h-15h45: Karaoké vintage/Musette
16h: Spectacle La Paloma – Voltige burlesque
17h: randonnée musicale et spectaculaire au château
18h: La Party de pétanque
19h: Assiette sénégalaise/foodtrucks
21h: Concert « Commandant Coustou » – Cap sur les caraïbes
22h30: Concert « Petit Petit » – Rock récréatif
00h: Les Mapwop dj’s – Un final explosif !
Le 3 octobre à 18h :
En préambule du Festival La Baume du Tigre, nous vous proposons le spectacle » Le Grand show des petites choses » Par la compagnie Les Frères Duchoc.