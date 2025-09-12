Concert, Festival, Spectacle

Festival familial et intergénérationnel La Baume du Tigre

L’association Bim Bam Baume organise un festival familial et intergénérationnel. Il proposera des spectacles pour les enfants. Pour ce qui est des aînés , le collectif du festival mettra en place une animation culturelle.

Le 04/10/2025 11:00

Route de Montvendre 26120 La Baume-Cornillane

Payant

Programme de La Baume du Tigre 2025 :

11h: spectacle enfants  » Mission Edith » – Une carte postale pour le futur
12h: Snack de l’APE
13-15h: Initiation trapèze volant
13-15h30: Spectacle L’Ouscrapo – Un scrabble imaginaire, absurde et hilarant
13h30-14h: Sieste sonore
14h-15h45: Contes à écouter en famille.
15h-15h45: Karaoké vintage/Musette
16h: Spectacle La Paloma – Voltige burlesque
17h: randonnée musicale et spectaculaire au château
18h: La Party de pétanque
19h: Assiette sénégalaise/foodtrucks
21h: Concert « Commandant Coustou » – Cap sur les caraïbes
22h30: Concert « Petit Petit » – Rock récréatif
00h: Les Mapwop dj’s – Un final explosif !

Le 3 octobre à 18h :
En préambule du Festival La Baume du Tigre, nous vous proposons le spectacle  » Le Grand show des petites choses  » Par la compagnie Les Frères Duchoc.