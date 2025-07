Festival Fest’in Robins -Journée festive et familiale : marché et spectacles

Le dimanche, les familles seront à l’honneur avec une journée qui leur sera entièrement dédiée.

Programme détaillé : Marché de créateurs – Spectacles d’art de rue gratuits avec « A ta taille » » par la Compagnie Lapsus Vivendi et « »Dancing Spirit » » par la Compagnie LAM – Dîner en musique avec un apéro en chanson avec HUMAN Jukebox et un concert gratuit de No Monark pour clore la journée.

Animations : Des jeux comme le Chamboule-tout et des parties de fléchettes avec lots à gagner, des jeux en bois en libre accès !

Au programme, 2 jours de festivités avec également 4 concerts Samedi soir !