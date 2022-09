Festival Festiwild

Erosion spectaculaire de la biodiversité, pollutions, destruction des écosystèmes, surexploitation des ressources…

L’opposition entre le mode de vie occidental et la planète Terre est de plus en plus frontale…

Parce que nous pensons que la fracture Homme/Nature n’est qu’un mythe toxique ;

Parce que tout indique que nos vies sont inextricablement entrelacées à d’innombrables autres vies humaines et non-humaines ;

Parce que nous pensons que le Sauvage n’est jamais loin mais au contraire tout autour de nous et même en nous ;

Nous voulons croire qu’il est encore possible d’envisager ces relations sur un mode apaisé et optimiste.

De la vidéo au débat, du théâtre aux expositions, des sorties nature à la danse, de l’humour aux conférences pour les petits et les grands, FESTIWILD invite artistes, penseurs, scientifiques, naturalistes et spectateurs à ouvrir le débat, remettre en question les fonctionnements traditionnels, bousculer les idées reçues, repenser positivement notre rapport au monde et redonner sa place au Sauvage parmi nous.