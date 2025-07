Venez vivre un week-end festif, convivial et plein de surprises. Entrée libre et ambiance garantie ! Marché artisanal avec une quinzaine d’exposants. Food Trucks gourmands à disposition. Buvette. Feu d’artifice.

Après le succès de la première édition, le Figlina Festival revient encore plus fort !

Au programme :

Vendredi 18 JUILLET :

18h à 01h : Marché Nocturne

18h30 : Lancement en présence des élus et partenaires

19h-20h30 : Coco And Co

20h30-22h : Big Bearded Kris Blues Band

22h-01H : Raistlin’s

SAMEDI 19 JUILLET :

18h-1H : Marché Nocturne

20H-22H : Nikotine

22h30 : FEU D’ARTIFICE

23H-01H: Mike Sign