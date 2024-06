C’est l’exploration du violon comme agrès par un porteur. Le spectacle se résume, peut-être, à suivre les pérégrinations

physiques, mentales et émotionnelles d’un personnage à l’image de son violon, capable de fougue et d’une puissance hors

du commun, mais à la fois terriblement fragile et sensible, essayant de jouer Carmen. Où le comique mène à la tragédie,

où la fatalité est la clef, et la liberté l’enjeu principal