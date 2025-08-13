Festival

Festival Fulgurance dans le Haut-Roubion. Départ pour le Poët-Célard

Rejoignez-nous à la Mairie de Félines pour le petit déjeuner offert et avant le départ pour le prochain village du Poët-Célard!

Festival Fulgurance dans le Haut-Roubion. Départ pour le Poët-Célard
Le 18/09/2025 08:00
Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs