à 10h00, Place de la mairie: accueil du bus France Service en musique.
à 11h00, à la Mairie : promenade à la découverte des paysages du Poët-Célard.
à 12h30, au Bois de vache, pique-nique et impromptus musicaux au Grand Rocher, à l’ombre des Hêtres.
à 18h00, au Château Saint André: musique au pied des façades du château, vue plongeante sur la forêt de Saoû.
à 19h00, place de la mairie: soirée festive avec la Délégation officielle du Kikiristan.
?
Buvette sur place
Banquet méchoui (prix à venir)
Festival Fulgurance dans le Haut-Roubion. Troisième jour d’itinérance.
Partageons ensemble le troisième jour d’itinérance au Poët-Célard! ci-dessous le déroulé de la journée.
à 10h00, Place de la mairie: accueil du bus France Service en musique.