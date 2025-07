Festival Fulgurance-exposition sonore. Itinérance de la gare à coulisses

EXPOSITION SONORE

Pour cette nouvelle édition, la Gare à coulisses a sollicité Margaux Séon, Marie Véla et Yoan Richard de la Cie Azurkam afin d’interviewer un ensemble d’habitants, habitantes et acteurs du territoire sur leur ressenti autour de la question du soin à l’échelle des personnes, du vivant, des communes et

plus largement du territoire… Les témoignages recueillis sont assemblés dans une exposition sonore présentée le samedi 20 septembre 2025 dans les coins et recoins du village de Francillon-sur-Roubion.