Programme global de la journée : Départ en vélo depuis le Gué de Soyans à 09h / Rdv à 12h30 À la salle des fêtes de Félines pour accueillir les cyclistes. Pique-nique partagé (chacun-une amène un petit quelque chose) en musique sous les arbres. Puis départ à vélo depuis la salle des fêtes de Félines jusqu’à la ferme Rodet.
A 16h30 à la Ferme Rodet: Goûter (vente de crêpes et de produits de la ferme)-rencontre en musique.
A 19h: Salle des fêtes de Félines. Soirée festive avec la Délégation officielle du Kikiristan : spectacle et autres surprises. Réservation conseillée pour le repas du soir.
Un parcours élaboré avec la mairie de Félines et la Ferme Rodet.
Festival Fulgurance – Soirée festive avec la délégation officielle du Kikiristan – Concerts et spectacles à Félines
Soirée festive avec la Délégation officielle du Kikiristan : spectacle et autres surprises, ainsi qu’un repas convivial avec la soupe Pistou !
