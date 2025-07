Festival Fulgurance-spectacle « Jumeläg ». Itinérance de la Gare à coulisses

L’Imperial Kikiristan est à la recherche de la cité idéale prête à se jumeler avec Kigrad, capitale du Kikiristan. Après vous avoir fait revivre la magie des célébrations de la cour Impériale (chorégraphies endiablées, solos frénétiques et jeux distingués) viendra le temps des épreuves.

Juges et partis, nos six ambassadeurs vous feront passer les rituels traditionnels. Les habitants du Haut Roubion survivront-ils aux quatre épreuves rituelles imposées par l’Empereur Filber Ier ? Et si, sans le savoir, nos six sympathiques apatrides renvoyaient un miroir à la société française en la confrontant à ses propres réalités ?