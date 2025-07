Festival Fulgurance-spectacle « Masacrade ». Itinérance de la Gare à coulisses

Les Marcels ont la délicatesse d’aborder avec légèreté un sujet profond et d’amener de la virtuosité sans jamais se prendre au sérieux. La peur n’évitant pas le danger, ils ont décidé de rire de la mort pour mieux l’appréhender et parler de la vie.

Masacrade c’est avant tout un combat entre l’absurde et la logique. Ou comment trouver le sens de la mort pour donner un sens à la vie. Ou encore, comment trouver un sens à la vie en s’entraînant à mourir avant de mourir…

Masacrade c’est 45 minutes de spectacle tout public, 7 actes de trapèze mini-volant, 1 voix off, 3 interprètes, 1 tapis gonflable, 25 costumes et 1 régisseur pyromane.

Ce sont 7 actes de trapèze mini-volant. Ce ne sont pas les sept vies du chat mais les 7 morts des Marcels. Un chiffre réellement porte bonheur ?

Les Marcels forment un trio complice, généreux, avec un grain de folie qui leur est propre et les rend

redoutablement attachants.