Performance poétique et musicale mêlant accordéon, trapèze fixe et textes. Deux femmes, deux voix, dévoilent un langage brut, intime, sonore, physique, qui résonne ou qui se tait. Parlons évoque la difficulté à s’exprimer. Par la Cie Azurkam.

L’incapacité à dire, sincèrement, sans détour et sans masque. La parole sensible, vraie et sans stratégie. Le spectacle vient questionner la place que nous avons réellement pour nous exprimer, l’éducation à la parole, et les espaces que nous avons pour le faire.

Que faisons-nous lorsque le bar- rage cède, monumental, et que le torrent de mots se déverse ? Comme un orage un soir d’été. Lorsque nous nous autorisons à dire. À ressentir. À lâcher prise…

Tout public à partir de 6 ans – 45 min.