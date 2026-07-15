Qu’est-ce qui nous rend vivant ? Témoignages, enregistrements sonores et moments conviviaux pour raconter, écouter et se lier.
Un voyage artistique et poétique à la rencontre des habitants et habitantes du Val de Drôme.
En partenariat avec la Fabrique de poteries, découvrez une version inédite et sur mesure du spectacle déambulatoire Vivants de la compagnie Les Fugaces.
Grand Chahut Collectif alias Frisette clôturera cette journée festive avec un bal concert.
Festival Fulgurances
Un rendez-vous convivial et festif pour célébrer ce qui nous anime, nous rend joyeux, nous relie et nous fait sentir vivants !
Au programme : théâtre de rue déambulatoire / banquet festif / bal concert / exposition sonore
Fabrique de poteries 664 Grande Rue 26270 Cliousclat
Qu’est-ce qui nous rend vivant ? Témoignages, enregistrements sonores et moments conviviaux pour raconter, écouter et se lier.