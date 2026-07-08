Festival Funnychella

L’agence Keep In Touch est fière de vous présenter Funnychella : un festival immersif où l’élégance bohème-chic rencontre l’authenticité du Grand Ouest.

Préparez-vous à vivre une parenthèse hors du temps, conçue spécialement pour les célibataires en quête de fun, de rencontres authentiques et d’évasion.

‘ambiance s’annonce incroyable avec deux groupes de musique live qui se succéderont pour faire vibrer la plaine, et un Dj pour enflammer la piste de danse en fin de festival.

Fidèles à l’esprit de Coachella, nous avons concocté un programme d’activités immersives :

Cours de danse country pour faire résonner vos bottes sur la piste.

Défis mémorables sur notre taureau mécanique.

Tournois de lancé de fer à cheval.

?Concours du plus beau costume avec deux week-ends à gagner.

Un concours du meilleur costume définira un gagnant et une gagnante. En jeu un week-end Keep In Touch à gagner !

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