Concert

Festival Futura

33ème édition du Festival Futura avec pour thème la science-fiction !
Retrouvez une buvette et petite restauration sur place.

Festival Futura
du 20/08/2025 au 24/08/2025
Payant

Mercredi 20/08 à 19h30
Concert d’ouverture à la Tour de Crest suivi d’un apéritif offert par la ville. Attention : Entrée par le parking !

Jeudi 21/08 à la Salle Moulinage de l’Espace Soubeyran
10h30 – Concert jeune public – Concert Gratuit
13h30 Concert 1
15h00 Concert 2
16h30 Concert 3
18h00 Concert 4
21h00 Concert 5
22h30 Concert 6

Vendredi 22/08 à la Salle Moulinage de l’Espace Soubeyran
11h00 – 1 oeuvre 4 interprètes – Concert Gratuit
13h30 Concert 7
15h00 Concert 8 
16h30 Concert 9
18h00 Concert 10 
21h00 Concert 11
22h45 Concert 12 

Samedi 23/08 à la Salle Moulinage de l’Espace Soubeyran
10h30 – Concert des stagiaires – Concert Gratuit
13h30 Concert 13 
15h00  Concert  14
16h30  Concert  15
18h00  Concert  16
21h00  Concert  17 
22h30  Concert  18 

Du samedi 23/08 au dimanche 24/08
Nuit blanche de minuit à 8h à l’Espace Soubeyran avec petit déjeuner offert par le festival