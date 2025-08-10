33ème édition du Festival Futura avec pour thème la science-fiction ! Retrouvez une buvette et petite restauration sur place.

Mercredi 20/08 à 19h30

Concert d’ouverture à la Tour de Crest suivi d’un apéritif offert par la ville. Attention : Entrée par le parking !

Jeudi 21/08 à la Salle Moulinage de l’Espace Soubeyran

10h30 – Concert jeune public – Concert Gratuit

13h30 Concert 1

15h00 Concert 2

16h30 Concert 3

18h00 Concert 4

21h00 Concert 5

22h30 Concert 6

Vendredi 22/08 à la Salle Moulinage de l’Espace Soubeyran

11h00 – 1 oeuvre 4 interprètes – Concert Gratuit

13h30 Concert 7

15h00 Concert 8

16h30 Concert 9

18h00 Concert 10

21h00 Concert 11

22h45 Concert 12

Samedi 23/08 à la Salle Moulinage de l’Espace Soubeyran

10h30 – Concert des stagiaires – Concert Gratuit

13h30 Concert 13

15h00 Concert 14

16h30 Concert 15

18h00 Concert 16

21h00 Concert 17

22h30 Concert 18

Du samedi 23/08 au dimanche 24/08

Nuit blanche de minuit à 8h à l’Espace Soubeyran avec petit déjeuner offert par le festival