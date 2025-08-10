Festival Futura

Mercredi 20/08 à 19h30
Concert d’ouverture à la Tour de Crest suivi d’un apéritif offert par la ville. Attention : Entrée par le parking !
Jeudi 21/08 à la Salle Moulinage de l’Espace Soubeyran
10h30 – Concert jeune public – Concert Gratuit
13h30 Concert 1
15h00 Concert 2
16h30 Concert 3
18h00 Concert 4
21h00 Concert 5
22h30 Concert 6
Vendredi 22/08 à la Salle Moulinage de l’Espace Soubeyran
11h00 – 1 oeuvre 4 interprètes – Concert Gratuit
13h30 Concert 7
15h00 Concert 8
16h30 Concert 9
18h00 Concert 10
21h00 Concert 11
22h45 Concert 12
Samedi 23/08 à la Salle Moulinage de l’Espace Soubeyran
10h30 – Concert des stagiaires – Concert Gratuit
13h30 Concert 13
15h00 Concert 14
16h30 Concert 15
18h00 Concert 16
21h00 Concert 17
22h30 Concert 18
Du samedi 23/08 au dimanche 24/08
Nuit blanche de minuit à 8h à l’Espace Soubeyran avec petit déjeuner offert par le festival