Festival – Gliss’ & Fun

Pour fêter ses 1 an, Joli Paddock t’invite à une journée unique inspirée des paddocks de course combinant challenge, ambiance festive et animations immersives.

Au programme :

Après-midi familial (13h-17h)

??Sessions Kids : Gravel Kart ou draisiennes électriques.

??Ateliers découvertes : initiation au fonctionnement du kart pour les enfants et ateliers d’apprentissage de la mécanique.

??Photobooth » Pilote de course » : pour des photos souvenirs

??Atelier confections de gâteau sur le thème du sport mécanique

?? Mini marché de créateurs

??Ravito et glaces

Soirée festive (17h-23h)

??Challenge karting en équipe de 2

??Concours de style » Classic / Retro Racing « . Joue la comme Steve Mcqueen. Inscription remboursée pour l’équipage avec le meilleur look

??Ambiance guinguette avec musique chill et fanfare au bord du terrain de Beach volley

??Exposition de Classic car. Ramene ta caisse sportive pour profiter d’une conso offerte

??Tombola avec de nombreux lots en jeu

??Buvette et Ravito tout au long de la soirée