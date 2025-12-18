Un programme de 9 spectacles improvisés à découvrir sur www.improsphere.com
Des spectacles jeune public, une dystopie, un Pagnol, un spectacle musical, il y en a vraiment pour tous les goûts.
Avec des compagnies professionnelles locales, mais aussi de Lyon et Paris.
Festival ImproSphère
3e édition du festival ImproSphère dédié à l’improvisation théâtrale dans tous ses états !
Place Emile Loubet Savasse, Montboucher sur Jabron, Allan 26200 Montélimar
