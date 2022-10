Festival international de Rock’N’Roll 50’s

Ils viendront de 6 pays différents : Suède , Sicile, Suisse, République Tchèque, Allemagne, Écosse pour un show exclusif . Le groupe et le show rock’n’roll le plus fou et le plus chaud de ces dernières années :

THE JAMESON’S GENTLEMEN

En provenance d’Espagne un Big band détonnant jump, rock’n’roll, rhythm’n’blues

THE BIG JAMBOREE

En provenance d’Allemagne héritiers des pionniers du British rockabilly,le son Teddy Boy music

THE FOGGY MOUNTAIN ROCKERS Foggy Mountain Rockers – official

Roots music avec le trio hillbilly & rockabilly Franco Suisse

SHORTY TOM & THE LONGSHOTS Shorty Tom & The Longshots