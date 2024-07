Festival International DrÃ´me de Guitare- David Russell

David Russell est un guitariste classique né en 1953 à Glasgow. Quand David Russell a cinq ans, sa famille déménage à Minorque dans les Baléares. Il s’intéresse alors à la guitare que son père, artiste peintre, pratique en amateur. Il imite notamment Andrès Segovia et Julian Bream.

Au cours de ses études à la Royal Academy of Music de Londres, il remporte deux fois le Prix de guitare Julian Bream, une bourse d’études, et remporte de nombreuses compétitions internationales, notamment le Concours Andrés Segovia, le Concours José Ramírez et le Concours espagnol Francisco Tarrega.

Il est nommé membre de la Royal Academy of Music en 1997.

En mai 2003, on lui décerne le statut de « fils adoptif » d’Es Migjorn, la ville de Minorque où il a grandi. Il réside désormais en Galice, mais passe la plus grande partie de son temps en tournée en Europe, en Asie, aux États Unis et au Canada, régulièrement invité à jouer dans des festivals.

En 1ère partie : Nicolas Kahn et l’orchestre Drôme de Guitares

En partenariat avec Drôme de Guitares.