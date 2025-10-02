Concert

Festival international Drôme de guitares : concert de clôture

Pour le concert de clôture du Festival Drôme de guitares retrouvez un arrangement pour ensembles de guitares autour de musiques de films.

Le 26/10/2025 17:00

32 avenue Georges Clémenceau 26000 Valence

