Festival international Drôme de guitares : Magali Rischette et Duo Cordes & âmes

Dans le cadre du Festival International Drôme de Guitares, retrouvez la guitaristes Magali Rischette et le duo Cordes & âmes.

Le 21/10/2025 18:30

32 avenue Georges Clémenceau 26000 Valence

Payant