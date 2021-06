Festival : itinérence[s] : rencontres culturelles

En proposant, sur l’ensemble des communes, des concerts, des ateliers, des projections, des expositions, des balades contées… les établissements sont sortis de leurs murs à la rencontre des publics. Gratuites pour la plupart, ces rencontres permettent d’ouvrir le plus largement possible le monde du spectacle et de la création.

Itinérance[s] 2021, un nouveau souffle.

Après neuf éditions des Rencontres culturelles Itinérance[s], initiées en 2011, nous avons voulu donner un nouvel élan à cette belle action intercommunale. Ce qui change réellement? La physionomie d’Itinérance[s] réside dans sa nouvelle programmation annuelle: le format « Festival » sur trois semaines au printemps laisse place à une action culturelle permanente, pour mieux répondre aux attentes de chaque commune et de leurs habitants. Chacun participera avec plus de facilité aux divers ateliers, spectacles, concerts, balades, projections…, et ainsi pourra mieux vivre la culture au coeur de l’agglomération.La Médiathèque, le Conservatoire musiques et théâtre, le Cinéma « Les Templiers », le Musée d’art contemporain de Saint-Martin, le Théâtre et le service Archives et Patrimoine, restent les maîtres d’oeuvre de la programmation et des animations culturelles. Les désormais 27 communes de l’agglomération sont les partenaires essentiels de ce projet en accueillant dans leurs salles, leurs lieux de patrimoine ou leurs espaces publics les rendez-vous programmés. Aujourd’hui, nous nourrissons l’espoir de sortir de cette pandémie: l’accès à la culture sera un formidable moyen de retrouver le plaisir du partage, de la convivialité et de l’échange dans les théâtres, les cinémas, les places et les jardins. Itinérance[s], par ses actions de proximité, sera un véritable vecteur de ce retour à la vraie vie ou la vie