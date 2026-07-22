Festival Je suis cette Nature qui m’environne

Venez nombreux découvrir un festival où l’art et la nature se rencontrent ! Balades éco-sensibles, ateliers, performances, bals et land art vous invitent à vivre une expérience originale au coeur du site de Notre-Dame-des-Anges.

Jeudi 6 août :

9 h – Balade artistique éco-sensible » Je suis cette Nature… » : une promenade chorégraphiée mêlant danse, créations sonores, performances et land art pour découvrir le site autrement.

11 h 30 – Atelier » Les Golems » : modelage guidé avec l’argile du Toulourenc.

16 h et 17 h – Atelier » Land art participatif » : création d’oeuvres éphémères à partir des matières naturelles trouvées sur place.

Vendredi 7 août :

9 h – Balade artistique éco-sensible : une expérience sensorielle et artistique au coeur de la nature.

11 h 30 – Atelier » Les Golems » : découverte du modelage avec l’argile locale.

14 h – Bain sonore et éveil corporel : un voyage entre sons naturels, instruments, écoute et mouvement.

15 h 30 – Atelier » En équilibre » : une initiation ludique à l’équilibre et au déséquilibre avec une artiste circassienne et danseuse.

17 h et 18 h 30 – Lectures suspendues : une expérience originale dans des hamacs installés dans les arbres, accompagnée de musique.

Samedi 8 août :

9 h – Balade artistique éco-sensible : une invitation à marcher différemment et à éveiller ses sens.

11 h 30 – Atelier » Les Golems » : création de formes en argile inspirées du vivant.

15 h et 16 h 30 – Lectures suspendues : grimpe sur corde et lecture aérienne dans la canopée.

17 h 30 – » De Bal en Balade « , au théâtre de verdure : une déambulation musicale au fil des fontaines du village.

20 h 30 – Bal folk fusion : un bal ouvert aux petits et aux grands, entre musiques folk, tango et improvisation.

Dimanche 9 août :

9 h – Balade artistique éco-sensible : une immersion artistique et sensible dans le paysage.

12 h – Table ronde et échanges : un temps de rencontre et de discussion autour du festival.

14 h – Bal improvisé parents-enfants : une expérience dansée et ludique pour créer un moment de complicité entre les enfants et leurs parents.

Land art participatif, en continu après l’événement :

» L’Autel des Golems « , » La Mue du serpent » et une nouvelle création restent accessibles sur le site. Le public est invité à participer à l’évolution de ces oeuvres vivantes. Une signalétique explique la démarche et permet à chaque visiteur de contribuer à la création.