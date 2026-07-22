Festival

Festival Je suis cette Nature qui m’environne

Venez nombreux découvrir un festival où l’art et la nature se rencontrent ! Balades éco-sensibles, ateliers, performances, bals et land art vous invitent à vivre une expérience originale au coeur du site de Notre-Dame-des-Anges.

Festival Je suis cette Nature qui m’environne
du 06/08/2026 au 09/08/2026
Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Jeudi 6 août :
9 h – Balade artistique éco-sensible  » Je suis cette Nature…  » : une promenade chorégraphiée mêlant danse, créations sonores, performances et land art pour découvrir le site autrement.
11 h 30 – Atelier  » Les Golems  » : modelage guidé avec l’argile du Toulourenc.
16 h et 17 h – Atelier  » Land art participatif  » : création d’oeuvres éphémères à partir des matières naturelles trouvées sur place.

Vendredi 7 août :
9 h – Balade artistique éco-sensible : une expérience sensorielle et artistique au coeur de la nature.
11 h 30 – Atelier  » Les Golems  » : découverte du modelage avec l’argile locale.
14 h – Bain sonore et éveil corporel : un voyage entre sons naturels, instruments, écoute et mouvement.
15 h 30 – Atelier  » En équilibre  » : une initiation ludique à l’équilibre et au déséquilibre avec une artiste circassienne et danseuse.
17 h et 18 h 30 – Lectures suspendues : une expérience originale dans des hamacs installés dans les arbres, accompagnée de musique.

Samedi 8 août :
9 h – Balade artistique éco-sensible : une invitation à marcher différemment et à éveiller ses sens.
11 h 30 – Atelier  » Les Golems  » : création de formes en argile inspirées du vivant.
15 h et 16 h 30 – Lectures suspendues : grimpe sur corde et lecture aérienne dans la canopée.
17 h 30 –  » De Bal en Balade « , au théâtre de verdure : une déambulation musicale au fil des fontaines du village.
20 h 30 – Bal folk fusion : un bal ouvert aux petits et aux grands, entre musiques folk, tango et improvisation.

Dimanche 9 août :
9 h – Balade artistique éco-sensible : une immersion artistique et sensible dans le paysage.
12 h – Table ronde et échanges : un temps de rencontre et de discussion autour du festival.
14 h – Bal improvisé parents-enfants : une expérience dansée et ludique pour créer un moment de complicité entre les enfants et leurs parents.

Land art participatif, en continu après l’événement :
 » L’Autel des Golems « ,  » La Mue du serpent  » et une nouvelle création restent accessibles sur le site. Le public est invité à participer à l’évolution de ces oeuvres vivantes. Une signalétique explique la démarche et permet à chaque visiteur de contribuer à la création.