Cinéma, Concert, Festival

Festival Le Champ des Ondes

Concerts de Pixvae, Yo Tilany , Fauzene ; mais aussi conte musical « Le retour de Nassredine Hodjja « , théâtre d’extérieur interactif avec « Robin des bois » avec la compagnie Soie farouche , ainsi que film documentaire « le gardien des oiseaux » en Colombie.

Festival Le Champ des Ondes
Le 05/08/2026 17:00

410 chemin de chamousset 26470 La Motte-Chalancon Tél. 07 64 79 23 59

Contacter par mail Site internet
Payant

Concerts de Pixvae, Yo Tilany , Fauzene ; mais aussi conte musical « Le retour de Nassredine Hodjja « , théâtre d’extérieur interactif avec « Robin des bois » avec la compagnie Soie farouche , ainsi que film documentaire « le gardien des oiseaux » en Colombie.Concerts et buvette associative avec adhésion