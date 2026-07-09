Concerts de Pixvae, Yo Tilany , Fauzene ; mais aussi conte musical « Le retour de Nassredine Hodjja « , théâtre d’extérieur interactif avec « Robin des bois » avec la compagnie Soie farouche , ainsi que film documentaire « le gardien des oiseaux » en Colombie.Concerts et buvette associative avec adhésion
Festival Le Champ des Ondes
Concerts de Pixvae, Yo Tilany , Fauzene ; mais aussi conte musical « Le retour de Nassredine Hodjja « , théâtre d’extérieur interactif avec « Robin des bois » avec la compagnie Soie farouche , ainsi que film documentaire « le gardien des oiseaux » en Colombie.
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