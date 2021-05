Festival Le Grand virage

Un temps fort de rencontres et d’initiatives pour témoigner de toutes sortes d’expériences alternatives en cours ou en projet dans un esprit de soutenabilité écologique, de solidarité sociale, de résistance à ce qui empoisonne la vie et dérègle la Terre, et d’éducation populaire.

Il s’agira également de s’offrir un moment festif, avec bal folk et concerts, temps fort pour célébrer le vivant et imaginer le monde dont nous rêvons, alternatif aux manifestations d’un monde révolu à trop forte empreinte carbonée