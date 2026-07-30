Festival l’Envol du Colibri

Quatre jours de bien-être, de rencontres et de connexion au Vivant. Ateliers de yoga, qi gong, chamanisme, constellations, tantra, siestes sonores, cérémonies, concert et espaces de partage, dans une ambiance chaleureuse, conviviale et inspirante.

Une première édition unique, pensée comme un espace de transformation intérieure, de rencontres humaines et de célébration de la vie. Quatre jours dédiés au bien-être, à l’éveil des consciences, au lien avec le Vivant et au vivre-ensemble : viens explorer, ressentir, partager dans un lieu vivant, vibrant et propice aux connections…

Des praticiens et praticiennes engagés sur la Voie Médecine, aux parcours riches et complémentaires t’accueillent avec joie et te proposent de découvrir et expérimenter leurs pratiques.

Au programme :

Exploration intérieure et spirituelle : Constellations familiales, chamanisme, tantra Pratiques corporelles et énergétiques : Yoga, Qi Gong, Playfight.

Expériences vibratoires et méditatives : Siestes sonores, chants de mantras.

Temps de célébration et de connexion : Cérémonies en soirée, concert Ecstatic Dance, soirée du 15 août avec Florian Surya Ananda, espaces de partage et de rencontre.

Chaque journée est une invitation à te reconnecter à toi-même, aux autres et au vivant, dans une atmosphère à la fois profonde, joyeuse et conviviale.

Inscriptions & Pass :

Pour une immersion complète de 4 jours pour la durée du festival.

Pass Colibri : 322EUR ? 427EUR (selon l’hébergement choisi)

Pass Luciole (6-12 ans) : 275EUR ? 380EUR (places limitées)

Hébergement possible sur place (maison, tente) ou libre (campings aux alentours)

Des Pass par journée : choisis ta ou tes journées pour une vraie immersion découverte du Festival

Pass Papillon : 95EUR hébergement libre (campings aux alentours)

La billetterie est ouverte pour réserver ton ou tes Pass (les places sont limitées )

Au plaisir de te retrouver pour de magnifiques partages et découvertes