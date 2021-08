Festival Les Bruits du Monde

Un vieux est un jeune assis, toujours rempli de vie, de cris … et de défis.

Confrontés aux années et à leurs corps cassés, un metteur en scène et » ses » comédien.ne.s font le pari de créer un spectacle de cirque.

Perturbateurs du quotidien et débordants de vie, les artistes sur scène sont prêts à jongler, même en béquilles et à se mettre à nu.

Derrière le rideau, ils sont confrontés aux habitudes, aux débordements des uns et des autres…

Simultanément, une moitié des spectateurs assistera au spectacle en piste, l’autre à celui qui se déroule dans les loges.

D’autres animations sont prévues sur la commune de Rousset-les-Vignes dans le cadre du festival : parcours artistique, concert, DJ, poésie publique, atelier clown …