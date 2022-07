Festival Les Chants du Cirque

Et voici venir l’édition 2022 de notre beau festival, venez nombreuses et nombreux !

Vendredi 22 juillet

(Buvette et snacks sur Place de 19h00 à 23h00 – Pas de CB)

20h00

Spectacle: Petit Cabaret

Collectif porté par Troubles Champêtres

Durée: 45 min

Tout public

La compagnie Troubles Champêtres vous propose un spectacle familial et convivial où cinq artistes de cirque aux disciplines variées

(jonglage, fil de fer, cerceau aérien, roue Cyr et équilibre sur main), vous invitent à entrer dans leurs univers burlesques et poétiques

ou l’absurde et le non-sens sont rois.

21h30

Concert: Les folkleries d’escarpin

Durée: 45 min

Tout public

» Du trad’ d’ici et d’ailleurs, des curiosités instrumentales pour le moins festives: cornemuse, accordéon, guitare, cajon….

Et deux musiciens seulement: Marion et Gilles!

Et toi bien sûr, public chéri, qui n’a plus qu’à danser, écouter et chanter!

Un partage musical dans la joie et la bonne humeur.

Un bon moment à passer… »

Samedi 23 juillet

(Buvette et snacks sur Place de 16h30 à 23h00 – Pas de CB)

17h30

Spectacle en rodage: Page not found

Cie Gruppo di Due

Durée: 15 min

Tout public

L’obésité informationnelle, plus connue sous le nom de « surcharge informationnelle »,

est un problème actuel qui fait référence au bombardement sensoriel et informationnel auquel nous sommes soumis.

La conséquence de la surcharge d’informations est qu’elle altère notre capacité à prendre des décisions, à percevoir,

à sélectionner et à comprendre les stimuli : lorsque les entrées d’un système dépassent la capacité de ce système, celui-ci se dérègle.

18h15

Spectacle: Substrato

Cie: Coração nas Mãos

Durée: 10 min

Un pot, une femme, un sac de terre.

Ici ? Elle cherche le bon et parfait espace pour mettre son pot. Ici ? Une métaphore de l’espace physique, mais aussi du concept d’appartenance.

Elle cherche et interroge le public après avoir pris conscience de son environnement. Elle révèle l’espace scénique. Quel est le sens du mot « étranger » ?

Je peux grandir ici ? Je peux être moi-même ici ? Le vase est également un symbole de l’espace mental. Ici ?

Peut-être qu’elle demande la permission et l’acceptation. Le vase, le mouvement et l’exploration de l’objet enrichissent l’imagination, en la réoccupant avec de nouvelles significations.

Et les limites qu’elle remet en question, sont-elles mentales ou émotionnelles ?

Elle est vraiment à l’aise dans ce petit espace limité, sa zone de confort. Elle joue et découvre le monde qui l’entoure grâce à lui. Qu’est-ce donc que la liberté ?

Le personnage qui occupe ce vase, qui pourrait être n’importe lequel d’entre nous, cherche l’espace. De l’espace pour grandir et s’épanouir.

19h00

Spectacle en rodage: Mentalmorfose

Cie Troubles Champêtres

Durée: 25 min

Tout public

Mentalmorfose est un spectacle de cirque contemporain mélangeant technique du fil de fer (fil-de-fériste) et danse,

dans un univers abstrait. Une femme-créature, nous fait découvrir son monde.

Sans rêve et sans ambition, elle vit au présent dans un monde qui est le sien.

Elle fait vibrer le fil sous son pied comme un lien indéchirable qu’elle voudrait rompre.

Elle vit, elle danse, elle rit, et nous surprend.

20h00

Spectacle: Là-bas

Cie Troubles Champêtres

Durée: 45 min

Tout public

Là-bas, est un spectacle de cirque contemporain. C’est la rencontre à parts égales d’une écriture théâtrale et

circassiène où le corps et le texte partagent un même espace. Au rythme de la roue Cyr, l’acteur circassien se

perdra dans une odyssée de tous les temps.

Là-bas est une tragi-comédie politique.

21h30

Concert: Julio Laks & Mylène Halsberghe

Durée: 45 min

Tout public

Julio Laks au piano Un prénom sud-américain (il est effectivement né au Chili, en 1948), un nom qui sonne l’Europe de l’Est (il est effectivement d’ascendance polonaise) :

Julio Laks est une sorte de piano voyageur. Expulsé de son pays natal par la dictature Pinochet, il a transité par Israël avant de se fixer en France et enseigner en banlieue parisienne

(Conservatoire de Romainville). Formation classique (genre jeune prodige), enseignement (piano et musique de chambre), tout le prédestinait à une carrière de concertiste.

Mais voilà, Julio a attrapé » le virus du jazz » (ce sont ses propres mots) : Miles Davis, Thelonious Monk, mais aussi Bix Beiderbecke, Armstrong, Lunceford…

Julio est littéralement hanté par ces deux univers musicaux qui se croisent (parfois) dans ses improvisations joyeusement ébouriffées. Rendez-vous à la croisée de ces chemins où Bach,

Chopin et consorts peuvent enfin dialoguer avec Earl Hines, Ellington et autres Bill Evans.

Article de François-René Simon, Jazz Magazine

Mylène Halsberghe, après avoir étudié le piano classique au conservatoire de Romainville, j’ai continué avec le jazz dans ce même conservatoire puis au conservatoire d’Avignon ;

J’ai une licence de musicologie et un D.U.M.I ; Je travaille actuellement pour la mairie de Sorgues en tant que musicienne intervenante en milieu scolaire.

Parallèlement je me produis le plus souvent en trio pour jouer des standards de jazz mais surtout dans le trio à mon nom avec Michel Martel et Philippe Regimbeau pour mes compositions ;

( Premier disque : » Les mots justes » deuxième en court de préparation.)

Pianiste, chanteuse, auteure, compositeure

Dimanche 24 juillet

10h00/12h30 – Stage d’initiation cirque

Tout public – Réservation nécessaire

Prix libre (conseillé 15EUR)

Prix libre et en conscience

Plus d’info : 07.54.38.49.85 / infotroubleschampetres@gmail.com

Salle des fêtes en extérieur (possibilité d’annulation en cas d’intempéries)

Avec le soutien: Mairie de Félines sur Rimandoule