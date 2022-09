Festival Les Lointaines #Esclavage

L’association Les Lointaines lance son festival d’automne autour du thème de l’esclavage. Au programme : une expo, des conférences, un film, un concert, un stage et un repas partagé.

Du 3 au 8 octobre : expo « C’est notre histoire » (office de tourisme)

Vendredi 7 octobre :

19h : conférence « Les traditions afro-cubaines de l’Occidente de Cuba par Patrice Banchereau.

A Cuba, seules les musiques afro-cubaines sont considérées comme traditionnelles. Elles comportent des percussions traditionnelles, du chant (en langue africaine) et de la danse. »

20h : Repas partagé. Les Lointaines offre le plat principal.

21h : fil « Case départ », film réalisé par Thomas Ngijol et Fabrice Eboué. Demi-frères, Joël et Régis n’ont en commun que leur père qu’ils connaissent à peine… »

Samedi 8 octobre :