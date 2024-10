Festival – les Passantes

Le programme de l’édition 2024 :

? Ouverture des portes dès 17h

? 18h15 : Vercors Circus : photo – roman – ciné -concert : Réalisation 2024 avec la participation de 150 habitants du Plateau pour « Le Bazar fait son Cirque ». Des omages et des musiciens d’ici, en vrai ! – Durée 30min

? 20h : Mary L*Astérisk : le coup de coeur des Passantes. Une voix, une guitare et une batterie arrivent en pays Vertaco de Bretagne, une autre terre de résistance : la rencontre.

? 21h20 : la Clicaluc : une famille, deux pays… 6 artisans de la musique se baladent entre France et Burkina Faso !

? 22h40 : Mam’ : chouchou des Passantes, Fanny surprenante et habitée revient avec un audacieux trio… Hâte !

? 00h : Disko Crevette et sa tribu ! On les a connu minots, ils nous offrent leur son et leur riddims !