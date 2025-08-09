inspiré par l’esthétique élégante du mythique studio Harcourt, chaque participant·e repartira avec un portrait noir et blanc unique, tiré sur place. Mais ce n’est pas tout : cette photo devient un objet sonore !
Festival Les Rencontres Ad’hoc- 8ème édition-Atelier: fabrique ta photo sonore
FABRIQUE TA PHOTO SONORE. Un studio photo mobile débarque pour une journée pas comme les autres ! REBECCA ZIHDANE ET MÉLANIE BORSUK (STUDIO MÉLAN ET L’ASSOCIATION BANDES PASSANTES).
A partir de 8 ans. Inscription souhaitable.
Maison Pour Tous, 55 place des Papèteries Latune 26400 Mirabel-et-Blacons