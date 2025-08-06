Festival Les Rencontres Ad’hoc- 8ème édition-Deux Films: Demain au boulot, et, Eco

ECO DE NOÉMI AUBRY et DEMAIN AU BOULOT DE LIZA LE TONQUER. Salle 2 sur le festival. Deux films avec un débat interactif et une diffusion dans treize autres lieux associatifs (voir le AD OFF).

ECO DE NOÉMI AUBRY

Les tambours résonnent au fond de la mine, le bal a lieu demain. Nous sommes le 14 du mois.

Production Ozho Naaye / France 2025 / 6 minutes.

DEMAIN AU BOULOT DE LIZA LE TONQUER

À Douarnenez, alors que la ville vient de célébrer le centenaire de la grève des sardinières de

1924, les dernières conserveries ont quitté le port pour la zone industrielle. On chemine avec les sardinières d’aujourd’hui dans le monde ouvrier contemporain et dans une communauté de

femmes au travail et en lutte. Paris-Brest Productions / France 2024 / 52 minutes.