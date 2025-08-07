Une enquête et une quête où réel et fiction semblent
tisser des liens étroits pour s’inventer un récit de soi-même. Une entreprise un peu folle…
Au coeur de la fabrication du film.
Les Nouveaux Jours Productions /
France 2024 / 52 minutes
Festival Les Rencontres Ad’hoc- 8ème édition-Film: 13 images
13 IMAGES DE BERTRAND LATOUCHE C’est l’histoire romanesque d’un traumatisme et d’un secret et
la tentative de son réalisateur, 40 ans plus tard, de créer avec son équipe, les pièces
manquantes d’une mémoire défaillante. En salle 1 sur le festival.
Maison Pour Tous, 55 place des papeteries Latune 26400 Mirabel-et-Blacons
