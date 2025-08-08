Muguette, sa voisine, accumule chez elle tout un fatras d’objets ramassés dans la rue, jusqu’à la paralysie. Eredità, c’est l’histoire de leur rencontre, chacun d’eux laisse apparaître des traces de son héritage familial et l’on partage leur amitié.
Les Films de l’Aqueduc /
France 2023 / 60 minutes
Festival Les Rencontres Ad’hoc- 8ème édition-Film: Eredità
EREDITÀ DE JEAN-LUC CESCO. Le réalisateur imagine que le fantôme de l’ancien propriétaire est resté dans son appartement. En salle 2 sur le festival.
Maison Pour Tous, 55 place des Papèteries Latune 26400 Mirabel-et-Blacons
