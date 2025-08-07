Trente ans plus tard, il se fraye un chemin vers la scène originelle, dans un récit sobre et puissant avec les icônes d’Ayrton Senna et Marilyn Monroe en filigrane.
Alter ego production / France
2025 / 76 minutes
Festival Les Rencontres Ad’hoc- 8ème édition-Film: Je n’embrasse pas les images
Film de PASCAL HAMANT. […] un cinéaste déambule dans une grande maison vide où il a vécu une enfance heureuse… stoppée nette à quatorze ans par la vision terrifiante du corps de son père, couvert d’un linceul blanc. En salle 1 sur le Festival.
Maison Pour Tous, 55 place des papeteries Latune 26400 Mirabel-et-Blacons
Trente ans plus tard, il se fraye un chemin vers la scène originelle, dans un récit sobre et puissant avec les icônes d’Ayrton Senna et Marilyn Monroe en filigrane.