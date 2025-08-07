Grâce à un atelier peinture thérapeutique proche de chez elle, à Gray en Franche-Comté, elles tentent d’échapper à la solitude, et même au suicide. Six ans plus tard l’atelier ferme, on les retrouve et apparaît l’immense fragilité de leur abstinence.
Films du Tambour de Soie /France 2023 / 50 minutes
Festival Les Rencontres Ad’hoc- 8ème édition-Film: Je suis allergique aux fraises
JE SUIS ALLERGIQUE AUX FRAISES DE RÉMI JENNEQUIN. Josiane, Marie-Hélène et Annie sont trois femmes retraitées et jeunes grands-mères racontant en 2015 le combat d’une vie contre l’alcool. En salle 2 sur le festival.
Maison Pour Tous, 55 place des papeteries Latune 26400 Mirabel-et-Blacons
